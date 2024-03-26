Кот тоскует по своему хозяину

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Мужчина установил камеру, чтобы присматривать за своим котом, когда тот остаётся один дома. Хозяин узнал, что питомцу очень одиноко без него.
Коту грустно одному дома
Питомец переживает и жалобно кричит, когда хозяина нет дома. Лишний повод вернуться с работы пораньше.
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