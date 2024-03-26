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Сообщество Без кота и жизнь не та 2187 постов • 508 подписчиков подписаться
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Кот тоскует по своему хозяину

Кот тоскует по своему хозяину

Автор:
26 марта 2024 11:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   кошка   одиночество   тоска   
1821
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Мужчина установил камеру, чтобы присматривать за своим котом, когда тот остаётся один дома. Хозяин узнал, что питомцу очень одиноко без него.

Коту грустно одному дома

Питомец переживает и жалобно кричит, когда хозяина нет дома. Лишний повод вернуться с работы пораньше.

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   одиночество   тоска   
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5  комментариев
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18k
Majul 2 часа назад
Сдается мне, весна у него.
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4k
просто Дмитрий Час назад
Отомсит. Обязателно... в 04.13 ночи.....
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Это не кот, а кошка в период течки.
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Подругу ему надо.Ну или друга на худой конец.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3195 постов (3129 в горячем)

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