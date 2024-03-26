Кот практикует самомассаж

Самомассажу посвящено множество научных трудов и методических пособий и он становится всё более популярен в мире. Домашний кот решил заняться самомассажем и, кажется, у него неплохо получается.
В последнее время набирают популярность различные техники самомассажа. Огромный плюс таких занятий в том, что их можно выполнять, как с помощью различных девайсов, так и самостоятельно, как котейка из видео.
Он очень тщательно массажировал свою пушистую часть тела, уделяя внимание каждому участку шерстки. Проказник не использовал для этого никакие современные массажные устройства. Только собственные лапки.
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