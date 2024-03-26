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Сообщество Без кота и жизнь не та 2186 постов • 508 подписчиков подписаться
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Кот практикует самомассаж

Кот практикует самомассаж

Автор:
26 марта 2024 10:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   кошка   массаж   самомассаж   
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Самомассажу посвящено множество научных трудов и методических пособий и он становится всё более популярен в мире. Домашний кот решил заняться самомассажем и, кажется, у него неплохо получается.

В последнее время набирают популярность различные техники самомассажа. Огромный плюс таких занятий в том, что их можно выполнять, как с помощью различных девайсов, так и самостоятельно, как котейка из видео.

Он очень тщательно массажировал свою пушистую часть тела, уделяя внимание каждому участку шерстки. Проказник не использовал для этого никакие современные массажные устройства. Только собственные лапки.

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   массаж   самомассаж   
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Оксид Бетона 2 часа назад
Котанист!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3195 постов (3129 в горячем)

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