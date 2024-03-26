Как разные животные ведут себя в невесомости

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Если кто-то помнит, то животных частенько отправляли в космос. И разные животные вели себя в невесомости по-разному. Это и показали авторы ролика — получилось забавно.
Конечно, некоторых героев видео немного жалко, однако все с ними хорошо - никто не пострадал.
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А всех достойней себя конечно собакен ведёт, без суеты.