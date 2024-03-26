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Как разные животные ведут себя в невесомости

Как разные животные ведут себя в невесомости

Автор:
26 марта 2024 10:55
Сообщество : Космос
Метки: Видео   в невесомости   животные   забавно   интересно   космос   
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Если кто-то помнит, то животных частенько отправляли в космос. И разные животные вели себя в невесомости по-разному. Это и показали авторы ролика — получилось забавно.

Конечно, некоторых героев видео немного жалко, однако все с ними хорошо - никто не пострадал.

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Метки: Видео   в невесомости   животные   забавно   интересно   космос   
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8  комментариев
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27k
Влад 52 минуты назад
Собаке вообще по барабану. Хозяин спокоен значит все нормально.
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2k
Камаз Отходов 6 минут назад
Крысы умные. Сами себе весомость создают центробежную.
А всех достойней себя конечно собакен ведёт, без суеты.
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27k
Лис 8 минут назад
И зачем животинок мучить? Котейки молодцы, не сдаются.
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105
Аврашалом Маркович 23 минуты назад
Музыка - просто космос
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8k
Станислав 23 минуты назад
Котейка даже в невесомости умудряется лапами вниз развернуться.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2051 пост (2006 в горячем)

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