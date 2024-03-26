Кот зацепился за скатерть и навёл суеты

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Домашний кот решил узнать, что находится на праздничном столе хозяев. Подойдя к предмету мебели он случайно зацепился когтем за скатерть и устроил беспорядок.
Любопытный котофей зачем-то бродил в ночи около наряженного стола, возможно, хотел что-то стащить, но зацепился когтем за скатерть. Дальнейшее развитие событий несложно предсказать: кот настолько активно пытался выбраться из ловушки, что в несколько секунд превратил праздник хозяев в кошмар.
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