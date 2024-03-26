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Сообщество Без кота и жизнь не та 2183 поста • 508 подписчиков подписаться
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Кот зацепился за скатерть и навёл суеты

Кот зацепился за скатерть и навёл суеты

Автор:
26 марта 2024 07:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   кот   скатерть   стол   
1915
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Домашний кот решил узнать, что находится на праздничном столе хозяев. Подойдя к предмету мебели он случайно зацепился когтем за скатерть и устроил беспорядок.

Любопытный котофей зачем-то бродил в ночи около наряженного стола, возможно, хотел что-то стащить, но зацепился когтем за скатерть. Дальнейшее развитие событий несложно предсказать: кот настолько активно пытался выбраться из ловушки, что в несколько секунд превратил праздник хозяев в кошмар.

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Метки: Видео   Юмор   животные   кот   скатерть   стол   
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2  комментария
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1k
kaiden 56 минут назад
3,14 дец котеночку
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6k
Григорий 19 минут назад
я бы его убил после этого, тварь тупая и бесполезная, так ещё и по столам лазит.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2940 постов (2881 в горячем)

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