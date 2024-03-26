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Шкодливые псы как следует повеселились в комнате

Шкодливые псы как следует повеселились в комнате

Автор:
26 марта 2024 07:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   беспорядок   животные   собака   
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Озорные псы порезвились в одной из комнат дома. Владелец животных запечатлел зимнюю сказку, которую они устроили.

Если вы завели собаку, значит ваша жизнь уже не будет скучной. Она будет наполнена множеством самых разных эмоций. В основном эти эмоции будут положительными, но иногда проделки питомцев, подобные той, что можно увидеть в этом ролике, будут вызывать у вас дискомфорт.

И хотя хозяин пёсиков из видео явно не обрадовался, когда увидел то, что они устроили в доме, ему удалось сохранить самообладание и в конце концов он, наверняка, просто посмеялся над случившимся. Ведь его питомцы не хотели сделать ничего плохого, они просто искренне и от всей души повеселились.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   беспорядок   животные   собака   
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1  комментарий
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Casey Час назад
Кто имел дело с этими шариками тот понимает как сложно их убрать) Как-то с женой решили купить мешок таких шариков, чтобы дозаполнить наши пуфы, которые со временем чуть прохудились. В итоге оказалось, что эти шарики так сильно электризуются, что прилипают ко всему и это просто какой-то пипец, мы раз 10 пожалели.
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