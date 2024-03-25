Кот пришёл в ярость из-за лая пса

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Кот устал слушать лай шумного соседа по дому и сорвался на него.
Согласитесь, несмотря на то, что мы очень любим собак, некоторые из них очень часто и весьма назойливо любят напоминать нам о том, что они умеют лаять.
Вот и кот из этого видео похоже, что уже откровенно устал от такого шумного соседа. В один момент, когда песель снова начал подавать голос, кот просто не выдержал и сорвался на пса. Они будто поменялись местами, поэтому здесь будет актуальна фраза не «Осторожно, злая собака», а «Осторожно, злой кот».
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