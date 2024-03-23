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Танцевальный коллектив из Ливана, загипнотизировал жюри шоу America’s Got Talent

Танцевальный коллектив из Ливана, загипнотизировал жюри шоу America’s Got Talent

Автор:
23 марта 2024 09:48
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: America’s Got Talent   Видео   гиноз   красота   танец   шоу   
1441
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Прекрасная синхронная хореография танцевальной группы Mayyas покорила американских зрителей, и все судьи согласились, что это было феноменально.

Если вы хотите поприсутствовать на сеансе гипноза, тогда вам смотреть этот ролик. Завораживает с первых секунд.

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Метки: America’s Got Talent   Видео   гиноз   красота   танец   шоу   
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2  комментария
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481
Alex Roland Час назад
Смотреть такое только старого в фас ... чуть сбоку - уже не та картинка ...
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17k
GROMOZEKA 45 минут назад
Фатима, какая у тебя фатима
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3475 постов (3276 в горячем)

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