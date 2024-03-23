Танцевальный коллектив из Ливана, загипнотизировал жюри шоу America’s Got Talent

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Прекрасная синхронная хореография танцевальной группы Mayyas покорила американских зрителей, и все судьи согласились, что это было феноменально.
Если вы хотите поприсутствовать на сеансе гипноза, тогда вам смотреть этот ролик. Завораживает с первых секунд.
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