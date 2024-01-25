Случайная встреча борцов Тамика и Радика на улице в 2024 году

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Борцы Тамик и Радик из «Даёшь молодёжь» случайно встретились на улице спустя 11 лет после закрытия скетч-шоу.
Российское скетч-шоу «Даёшь молодёжь» выходило на экраны с 2009 по 2013 год. Одних из главных героев шоу борцов Тамика и Радика сыграли актёры Аслан Бижоев и Михаил Башкатов.
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Метки: Видео Прикол Юмор встреча даешь молодежь ностальгия шоу
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