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Случайная встреча борцов Тамика и Радика на улице в 2024 году

Случайная встреча борцов Тамика и Радика на улице в 2024 году

Автор:
25 января 2024 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   встреча   даешь молодежь   ностальгия   шоу   
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Борцы Тамик и Радик из «Даёшь молодёжь»⁠⁠ случайно встретились на улице спустя 11 лет после закрытия скетч-шоу.


Российское скетч-шоу «Даёшь молодёжь» выходило на экраны с 2009 по 2013 год. Одних из главных героев шоу борцов Тамика и Радика сыграли актёры Аслан Бижоев и Михаил Башкатов.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   встреча   даешь молодежь   ностальгия   шоу   
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6  комментариев
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7
Ли Харви Освальд 50 минут назад
На фоне потоков кала из тик-токов, блогеров, инсты и т.д. очень даже неплохо
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3k
веселый просто Полминуты назад
А эти где? Слово пацана стали забывать
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401
dm.star2011 18 минут назад
а кекс и укроп будут?
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170
Кенни Маккормик dm.star2011 13 минут назад
Эти теоретически могут, а вот Данила и не помню как второго звали уже наверное нет.
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738
Андрей Граф 19 минут назад
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9k
Бритва 47 минут назад
во шайтан
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Себастьян Перейра

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