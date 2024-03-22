Пушистый ниндзя на задании

Кошки - прирожденные ниндзя. Они умеют внезапно нападать, далеко прыгать и эффектно спускаться по различным поверхностям. Быстро, умело и бесшумно.
Не нужно объяснять, что котейки ловкие создания. Проказники лишь в исключительных случаях не могут найти выход из ситуации, в остальных — их мастерству можно лишь позавидовать. И яркий тому пример — пушистый ниндзя из видео.
Этот котик настолько великолепно отточил свои навыки, что его без вопросов взяли бы в любую тайную шпионскую организацию. Ведь пушистый может не только ловко лазить по деревьям, но и абсолютно бесшумно спускаться по металлическим поверхностям. Пушистик обхватывает конструкцию лапками и так опускается вниз. Настоящий ниндзя, не иначе.
Источник:
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