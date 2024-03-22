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Сообщество Без кота и жизнь не та 2167 постов • 507 подписчиков подписаться
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Пушистый ниндзя на задании

Пушистый ниндзя на задании

Автор:
22 марта 2024 07:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   ниндзя   
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Кошки - прирожденные ниндзя. Они умеют внезапно нападать, далеко прыгать и эффектно спускаться по различным поверхностям. Быстро, умело и бесшумно.

Не нужно объяснять, что котейки ловкие создания. Проказники лишь в исключительных случаях не могут найти выход из ситуации, в остальных — их мастерству можно лишь позавидовать. И яркий тому пример — пушистый ниндзя из видео.

Этот котик настолько великолепно отточил свои навыки, что его без вопросов взяли бы в любую тайную шпионскую организацию. Ведь пушистый может не только ловко лазить по деревьям, но и абсолютно бесшумно спускаться по металлическим поверхностям. Пушистик обхватывает конструкцию лапками и так опускается вниз. Настоящий ниндзя, не иначе.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   ниндзя   
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1  комментарий
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Terminator 57 минут назад
Нейросеть текст пишет? Зачем он тут?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3185 постов (3124 в горячем)

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