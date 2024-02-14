В Туле пьяные вандалы разбили новые интерактивные экраны в подземном переходе

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Сотрудники полиции задержали парней, разбивших интерактивные экраны, на которых проигрывались исторические кадры с изображением туляков. Все свои действия вандали снимали на телефоны.
Инцидент произошёл вночь на 11 февраля. На опубликованных в сети кадрах видно, как двое нетрезвых парней спустились в подземный переход и стали ногами бить по стойке с интерактивными экранами. Делали они это до тех пор, пока экраны не разбились.
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Ещё и доказуху на себя снимали, ай молодца...
PS Странные экраны. Состоят из отдельных маленьких панелей и не имеют общего защитного стекла.