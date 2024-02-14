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Главная > Видео
В Туле пьяные вандалы разбили новые интерактивные экраны в подземном переходе

В Туле пьяные вандалы разбили новые интерактивные экраны в подземном переходе

Автор:
14 февраля 2024 11:24
Метки: Видео   Россия   вандал   вандализм   интерактивный экран   тула   экран   
2142
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1

Сотрудники полиции задержали парней, разбивших интерактивные экраны, на которых проигрывались исторические кадры с изображением туляков. Все свои действия вандали снимали на телефоны.

Инцидент произошёл вночь на 11 февраля. На опубликованных в сети кадрах видно, как двое нетрезвых парней спустились в подземный переход и стали ногами бить по стойке с интерактивными экранами. Делали они это до тех пор, пока экраны не разбились.

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Метки: Видео   Россия   вандал   вандализм   интерактивный экран   тула   экран   
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17  комментариев
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39k
Александр 2 часа назад
Хорошо, что прогресс подарил дебилам возможность снимать в любое время. Так бы искать пришлось.
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9k
vasilykopkov 24 минуты назад
Бебилы.
Ещё и доказуху на себя снимали, ай молодца...

PS Странные экраны. Состоят из отдельных маленьких панелей и не имеют общего защитного стекла.
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10k
Дмитрий 42 минуты назад
Надо возвращать какие то позорные наказания для подобных до...об! Розги на площади. Позорный столб. Опускание в канализацию по горло. И т.д..
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711
Александр 52 минуты назад
Наша страна становится лучше, но некоторые люди за ней не успевают...
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34k
Юр21 Час назад
Хреново что видео из зала суда не выкладывают в сеть, офигенно смотрелись бы в ТикТоке эти жалобно блеящие животные из клетки в зале суда.
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34k
Юрий Час назад
Опять бородачи из кишлака?
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2k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
желаю чтоб полную стоимость с них взыскали , аналогичного не нашел но нашел похожий видео пилон стоимость нормальная

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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Надеюсь, теперь их будут бить до тех пор, пока они не разобьются!
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20k
Shtoppi 2 часа назад
то что они свои "подвиги" снимали на видео - значит был умысел (очевидно что ради хайпа в соцсетях) и тупо на пьянку все списать уже не прокатит. скорее алкогольное опьянение, или под чем они еще там были, послужит отягчающим обстоятельством.
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