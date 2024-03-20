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Сообщество Без кота и жизнь не та 2157 постов • 506 подписчиков подписаться
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Внешность бывает обманчива

Внешность бывает обманчива

Автор:
20 марта 2024 07:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   мяуканье   ожидание и реальность   
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Пользователи сети решили показать, насколько обманчива бывает внешность. В качестве примера они использовали своего кота.

Внутри даже самого сурового тигра живет маленький котенок, по крайней мере, это доказывает кот из этого видео. И хоть он вовсе и не тигр, но явно претендует на эту роль, судя по выражению его мордочки.

Однако хозяева брутального кота смонтировали видео, которым как бы намекают, что не стоит торопиться с выводами. Только послушайте, какой у этой брутальной морды ангельский голосок — пушистый в душе явно не тигр, а птичка.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   мяуканье   ожидание и реальность   
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