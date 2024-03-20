Внутри даже самого сурового тигра живет маленький котенок, по крайней мере, это доказывает кот из этого видео. И хоть он вовсе и не тигр, но явно претендует на эту роль, судя по выражению его мордочки.

Однако хозяева брутального кота смонтировали видео, которым как бы намекают, что не стоит торопиться с выводами. Только послушайте, какой у этой брутальной морды ангельский голосок — пушистый в душе явно не тигр, а птичка.