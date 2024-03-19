Чистота дороже жизни?!

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Очевидцы сняли на видео, как мужчина без страховки и мер безопасности мыл окна на 20-м этаже многоквартирного дома в Сочи. Ммужчина орудовал тряпкой, бесстрашно стоя на карнизе.
"А как обратно залезать? Ужас. Это же нужно додуматься до такого, я на 5 сантиметров боюсь высунуться, когда на втором этаже окна мою, а тут парень прям отжигает", — недоумевает житель ЖК.
К счастью, всё обошлось, мужчина домыл окна и благополучно вернулся в квартиру.
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