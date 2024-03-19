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Чистота дороже жизни?!

Чистота дороже жизни?!

Автор:
19 марта 2024 10:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Сочи   без страховки   высота   окна   опасно   стоя на карнизе   чистота   
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Очевидцы сняли на видео, как мужчина без страховки и мер безопасности мыл окна на 20-м этаже многоквартирного дома в Сочи. Ммужчина орудовал тряпкой, бесстрашно стоя на карнизе.

"А как обратно залезать? Ужас. Это же нужно додуматься до такого, я на 5 сантиметров боюсь высунуться, когда на втором этаже окна мою, а тут парень прям отжигает", — недоумевает житель ЖК.

К счастью, всё обошлось, мужчина домыл окна и благополучно вернулся в квартиру.

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Метки: Сочи   без страховки   высота   окна   опасно   стоя на карнизе   чистота   
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