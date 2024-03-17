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Баскетбол с элементами борьбы

Баскетбол с элементами борьбы

Автор:
17 марта 2024 10:24
Сообщество : Спорт
Метки: Баскетбол   Баскетбол с элементами борьбы   Видео   Спорт   борьба   игра   регбол   
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Изначально – это спортивная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Игра проводится на баскетбольной площадке, цель – попасть в кольцо команды противника.

Но при этом упрощены правила: отсутствует дриблинг, штрафные броски. Регбол, как вид спорта, был придуман в России, и даже начиная с 1999 года проводится полноценный чемпионат страны.


Основателем регбола является мастер спорта СССР по классической борьбе Александр Нечепорук. В основном эта игра используется бойцами, борцами и другими спортсменами для разминки.

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Метки: Баскетбол   Баскетбол с элементами борьбы   Видео   Спорт   борьба   игра   регбол   
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4  комментария
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199
Roi.ru Минуту назад
Вот он- подходящий спорт для обезьян, которые не могут сдерживать свои эмоции и действия в настоящем спорте !

Надеюсь скоро они все перейдут в него , НЕ будут играть с нормальными адекватными спортсменами в другие настоящие игры с правилами...
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17k
_delphin_ 3 минуты назад
Мы так на карете делали иногда. Можно было всё, кроме болевых и девчонок нельзя было бить практически никак. Но их было меньше, команды сборные. Один раз просто все кучей дрались, про мяч забыли. Такая была разрядка на тренировках.
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2k
Федор Медведев Полчаса назад
не удивительно, что они двух слов связать не могут.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 37 минут назад
Я таких дурных идей могу сгенерировать вагон и маленькую тележку. Например, вольная борьба на коньках или шорт-трек на ластах.
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