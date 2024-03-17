Баскетбол с элементами борьбы

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Изначально – это спортивная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Игра проводится на баскетбольной площадке, цель – попасть в кольцо команды противника.
Но при этом упрощены правила: отсутствует дриблинг, штрафные броски. Регбол, как вид спорта, был придуман в России, и даже начиная с 1999 года проводится полноценный чемпионат страны.
Основателем регбола является мастер спорта СССР по классической борьбе Александр Нечепорук. В основном эта игра используется бойцами, борцами и другими спортсменами для разминки.
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Надеюсь скоро они все перейдут в него , НЕ будут играть с нормальными адекватными спортсменами в другие настоящие игры с правилами...