Баскетбол с элементами борьбы

Но при этом упрощены правила: отсутствует дриблинг, штрафные броски. Регбол, как вид спорта, был придуман в России, и даже начиная с 1999 года проводится полноценный чемпионат страны.

Основателем регбола является мастер спорта СССР по классической борьбе Александр Нечепорук. В основном эта игра используется бойцами, борцами и другими спортсменами для разминки.