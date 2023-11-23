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Тяжёлый взгляд: юный спортсмен морально подавил соперника

Тяжёлый взгляд: юный спортсмен морально подавил соперника

Автор:
23 ноября 2023 09:05
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   Юмор   борьба   дети   спортсмен   
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В сети появились забавные кадры с детских соревнований. Один из спортсменов был максимально настроен на победу и морально подавил соперника ещё на подходе.

Исход схватки был предрешен

О такой уверенности в себе мечтают многие.

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Метки: Видео   Спорт   Юмор   борьба   дети   спортсмен   
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8  комментариев
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3k
Игорь 54 минуты назад
кроме взгляда и бросок очень технично произвел ))
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
заслужанная победа!взгляд боевой,противник повержен!
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25k
ЦСКА 42 минуты назад
Тяжёлый взгляд: юный спортсмен морально подавил соперникаПосмотреть
Тяжёлый взгляд: юный спортсмен морально подавил соперника
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16k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Даже мне не по себе стало.
Суров
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10k
МихА 53 минуты назад
Даже я писнул.
Молодец пацанчик.
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57k
dima423 55 минут назад
Красава)) Ну конечно это родители или тренер научили, но и надо сказать что не каждый может такому научиться)
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332
ruslan d 55 минут назад
Страшное дело
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7k
Бу Час назад
браво
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