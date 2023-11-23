Тяжёлый взгляд: юный спортсмен морально подавил соперника

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В сети появились забавные кадры с детских соревнований. Один из спортсменов был максимально настроен на победу и морально подавил соперника ещё на подходе.
Исход схватки был предрешен
О такой уверенности в себе мечтают многие.
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Суров
Молодец пацанчик.