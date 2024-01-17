Об этой тигрице мы ещё услышим!

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Девочки в единоборствах более злые, более мотивированные и целеустремленные!
Только посмотрите на ее глаза.
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Ну и да, конкретно в этом случае, девочка явно превосходит мальчика как физически, так и ментально. Видно, что она более опытная и более мотивированная, скорее всего она дольше занимается и ей уделяют больше времени.
удаляй пожалуйста.
Фишки - помойка для боянов и перепостов.
Не удивлюсь, если этому видео уже лет 15 и у пацана уже дети)))
И гуляло оно по просторам интернета, пока очередной лайкодрочер его тут не запостил.
А у девочки просто тренер очень требовательный и жёсткий, которой просто ей так борьбу поставил ... на победу, на результат
А потом надо было уже учиться и карате пришлось оставить ...
Аесли серьезно то какой то бред написали, соревнования по массовым боям 1на 1... и это среди детей!? Заканчивайте сюжеты китайских фильмов пересказывать.
тигриц-ц-ц ца
Инициативу упустил с первых минут, осмыслит злее будет.
Как говорится, жёстче надо кидать, жёстче
тут пацана на весь мир ославили (спасибо умный автор),
а выйграл бы пацан ,писали бы : ну конечно ,подвиг великий,парень девчонку заборол... думаю глупое решение было ставить такую пару.
У меня знакомый, 40кг (пятиклассник) раскидывал 10-ти классников по 70кг как простая разминка... Чемпионом не стал, но сейчас тренер, тренирует и даже чемпионов Эстонии пару выпустил...