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Об этой тигрице мы ещё услышим!

Об этой тигрице мы ещё услышим!

Автор:
17 января 2024 09:17
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   борьба   девочка   единоборство   мальчик   
3167
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Девочки в единоборствах более злые, более мотивированные и целеустремленные!

Только посмотрите на ее глаза.

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Метки: Видео   Спорт   борьба   девочка   единоборство   мальчик   
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48  комментариев
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
В этом возрасте мальчики отстают от девочек года на 2 в развитии... Через пару лет, если она попробует провернуть такое, будет сильно удивлена...
Ну и да, конкретно в этом случае, девочка явно превосходит мальчика как физически, так и ментально. Видно, что она более опытная и более мотивированная, скорее всего она дольше занимается и ей уделяют больше времени.
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26k
Илларион Забродов 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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739
Сергей 36 минут назад
А потом говорят что мужчина должен потому что девушки слабые существа.
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28
400declan 36 минут назад
автор-Твоя совесть ,думай башкой .удали пост. не ломай пацану детство и возможное продвижение в спорте. ему и так на характере это поражение пережить надо,а тут еще на весь мир твой видос.
удаляй пожалуйста.
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11k
Dabus 41 минуту назад
Парень-то слезу пустил уже после первого броска, как бы там рука не была сломана ...
А у девочки просто тренер очень требовательный и жёсткий, которой просто ей так борьбу поставил ... на победу, на результат
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3k
Autumn2015 42 минуты назад
У меня внучка вице-чемпионка республики по киокусинкай - каратэ, до 15 серьезно занималась и злая на ринге была жуть, как войдёт в это боевое состояние - всех раскидывала, и мальчиков и девочек, на соревнованиях практикуют массовые бои, 1 на 1, но одного кинул- второй налетает. А вне ринга наоборот, спокойная худенькая девочка, век не догадаться, что так бьёт.
А потом надо было уже учиться и карате пришлось оставить ...
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660
Александр Шевченко 43 минуты назад
Вопрос , как автора в игнор добавить ?
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2k
Сергей Викторович 43 минуты назад
Девочка дикая какая-то. После первого броска уже победа была ее. Но ей надо было воспользоваться положением, что добить соперника. Очень напоминает поведение некоторых типков, которых сейчас много завезли для решения дефицита на рынке ЖКХ.
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660
Александр Шевченко 44 минуты назад
Автор просто [мат], как и тренер. Девочка если не старше , то гораздо лучше физически развита и тренирована и мотивирована ... сейчас ловит звезду а позже выгорание и уход, стебаться над более слабым такое себе - это тренеру.
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9k
Бритва 44 минуты назад
кажется, это именно тот возраст, когда девочки начинают опережать в развитии. в том числе, в интеллектуальном. Потому она и более мотивирована.
тигриц-ц-ц
ца
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2k
crownanniversury 44 минуты назад
Пока в питак один раз хорошо не получат,будут нестись сломя голову.
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4k
krokodilov 48 минут назад
Это мелочи, просто парень неопытный, может первые соревнования.
Инициативу упустил с первых минут, осмыслит злее будет.
Как говорится, жёстче надо кидать, жёстче
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12k
Dihydrogen Monoxide 56 минут назад
Сначала пацанам мозги промывают, что девочек бить нельзя, потом на ринг против них выпускают. Что за бред - однополые бои???
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28
400declan 57 минут назад
зачем вообще пацана с девкой в паре поставили? при любом раскладе "обидки"бы были.
тут пацана на весь мир ославили (спасибо умный автор),
а выйграл бы пацан ,писали бы : ну конечно ,подвиг великий,парень девчонку заборол... думаю глупое решение было ставить такую пару.
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484
zu4ara Час назад
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2k
Ал Час назад
А вообще это нормально разнополые бои?
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28
400declan Ал 47 минут назад
у организаторов "фляга свистит" пацану как заниматься дальше? в таком возрасте девке просрать , травма какая. а дразнить будут, а будут. и в школе. идиоты. если не сломается сразу после схватки ,продержится пару месяцев, молодец будет.
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24k
sanchesS80 Час назад
Мальчик меньше, легче. Явно что менее тренированный. Если не бросит заниматься, то после периода полового созревания, когда у парней идёт быстрый набор мышечной массы из-за гормонов, то будет любых девок кидать на раз два.
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59k
alertol Час назад
Просто кому-то дано кому-то нет, у знакомого сын и дочь дзюдоисты, ни один второму не уступает, жучат всех кого поставят (вне ринга нет, "няшки-мурняшки")
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8k
Pravednik84 Час назад
Тренировал большому теннису одну девочку, ей тогда было 11-12 лет (пришла на наш корт подготовленной из официального клуба), она играла лучше многих знакомых опытных теннисистов, не опускала руки и старалась брать даже самые сложные мячи, мягкая с партнёром по тренировке (била сильно, но по возможности на партнёра) и жёсткая (почти жестокая) при игре на счёт, ей не хватало только роста. Собственно классическому теннису я её научить не мог (она уже тогда была мне почти ровней), но дал ей фристайл и отучил от мерзкой привычки бэкхенда двумя руками (двуручный хват снижает возможности фристайла).
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313
Svarg69 2 часа назад
Девочек не учат, не бить мальчиков. А пацанам это запрещают делать. Ну и просто здоровая баба завсегда более мелкого мужика уделает, как в данном случае. Ну и заметно, что она подготовлена лучше. Было в молодости я самбо занимался и весил 100 кг, без всяких разрядов, ниже среднего, для общего развития. Ради шутки знакомая, чемпионка России по дзюдо но весом 60, предложила побороться. Результат: ничего у нее не получилось, больше пообнимались))))
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28k
Lehoia 2 часа назад
Пацана жалко. Травма на всю жизнь может остаться. Плюс еще добрые сверстники затроллят-"девочка побила".
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