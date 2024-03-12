В Подмосковье кота приняли на работу в магазин

"Оформлен как самозанятый: нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив, а еще получает несколько мисок молока, сосиски "Красная цена" ежедневно", - сообщили представители компании.

Котика зовут Пепа. У кота есть дом и хозяин. Пушистый часто выходит на прогулки и заглядывает в данный магазин. Со временем он стал настоящим любимцем как сотрудников, так и покупателей.

"Мне как сотруднику очень повезло иметь в команде такого компетентного коллегу, как он. Спасибо за вашу вовлеченность и позитивные эмоции.

Его вклад в этот магазин нельзя описать словами. Лучший сотрудник магазина", - пишет сотрудница.