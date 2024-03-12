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Сообщество Без кота и жизнь не та 2122 поста • 506 подписчиков подписаться
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В&nbsp;Подмосковье кота приняли на&nbsp;работу в&nbsp;магазин

В Подмосковье кота приняли на работу в магазин

Автор:
12 марта 2024 11:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Подмосковье   Прикол   Пятерочка   животные   кот   магазин   орехово-зуево   
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В подмосковном городе Орехово-Зуево кота приняли на работу в один из магазинов сети «Пятерочка». Котику выдали жилет с логотипом компании и оформили как самозанятого.

"Оформлен как самозанятый: нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив, а еще получает несколько мисок молока, сосиски "Красная цена" ежедневно", - сообщили представители компании.

Котика зовут Пепа. У кота есть дом и хозяин. Пушистый часто выходит на прогулки и заглядывает в данный магазин.  Со временем он стал настоящим любимцем как сотрудников, так и покупателей.

"Мне как сотруднику очень повезло иметь в команде такого компетентного коллегу, как он. Спасибо за вашу вовлеченность и позитивные эмоции.
Его вклад в этот магазин нельзя описать словами. Лучший сотрудник магазина", - пишет сотрудница.

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Метки: Видео   Подмосковье   Прикол   Пятерочка   животные   кот   магазин   орехово-зуево   
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7  комментариев
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27k
Sheir 36 минут назад
Молоко кошкам вредно. Сосиски "Красная цена"-тем более. Кормите сотрудника кормом, ну или курицей!
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8k
Alex 5 минут назад
Эксперт по качеству )
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4k
Максим Макашев 9 минут назад
Ждём в Орехово-Зуево заявления в Роспотребназдзор очередного "любителя" кошек в магазинах, как уже было ( не помню в каком городе)
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5k
Maldini 16 минут назад
Сосиски "красная цена"... Вы там кота убить хотите?
Самозанятый? А ИНН и СНИЛС вы ему через что оформили? Может у кота ещё смартфон есть, и вы ему "мой налог" завели для автоуплаты , пздболы уевы ?
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25k
SolomonA 52 минуты назад
Котика не Галя случайно зовут?
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5k
Горожанин 58 минут назад
Эффективных менеджеров замениль котиками - эффективный был бы результат.
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