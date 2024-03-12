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Сообщество Без кота и жизнь не та 2120 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот пытается попить воду из-под крана

Кот пытается попить воду из-под крана

Автор:
12 марта 2024 08:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   вода   жажда   животные   кот   
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Хозяин кота запечатлел не самую удачную попытку животного попить воду из-под крана. Питомец сел прямо под струю воды, пытаясь утолить жажду.

Хоть все котики неповторимы, у них все же есть общие черты. Они очаровательны и необычайно умны, но поголовно имеют один необычный заводской глюк. Проказники совершенно не умеют пить воду из-под крана, и герой из видео не стал исключением.

Этот котейка сел прямо под струю воды и начал лакать воду. И, что самое странное, его не смутил ни напор воды, ни полностью промокшая мордочка. В конце концов он утолил свою жажду и заодно, сам того не подозревая, устроил себе день СПА-процедур.

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Метки: Видео   Прикол   вода   жажда   животные   кот   
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1  комментарий
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sanchesS80 8 минут назад
Совершенно удачно напился. Плюс скорей всего жарко, остудился. Афтор котов никогда не видел?
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