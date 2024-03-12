Кот пытается попить воду из-под крана

Хоть все котики неповторимы, у них все же есть общие черты. Они очаровательны и необычайно умны, но поголовно имеют один необычный заводской глюк. Проказники совершенно не умеют пить воду из-под крана, и герой из видео не стал исключением.

Этот котейка сел прямо под струю воды и начал лакать воду. И, что самое странное, его не смутил ни напор воды, ни полностью промокшая мордочка. В конце концов он утолил свою жажду и заодно, сам того не подозревая, устроил себе день СПА-процедур.