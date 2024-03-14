Пёс устроил себе мини-тренировку по боксу

Если вы действительно хотите регулярно заниматься спортом, вы найдете для этого время и возможности. Совсем как пёсик из этого видео. Чтобы устроить себе тренировку по боксу, он вместо боксерской груши использовал самый обычный воздушный шарик.

Шарик оказался неплохим снарядом, на котором маленький собакен смог немного поотрабатывать удары. Теперь главное, случайно не уничтожить шарик коготками. Без воздуха внутри этого снаряда на нем можно будет отрабатывать только навыки уборки.