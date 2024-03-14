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Пёс устроил себе мини-тренировку по боксу

Пёс устроил себе мини-тренировку по боксу

Автор:
14 марта 2024 07:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   бокс   животные   собака   тренировка   
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Пёс решил устроить себе небольшую боксёрскую тренировку. Вместо боксерской груши питомец использовал обычный воздушный шарик.

Если вы действительно хотите регулярно заниматься спортом, вы найдете для этого время и возможности. Совсем как пёсик из этого видео. Чтобы устроить себе тренировку по боксу, он вместо боксерской груши использовал самый обычный воздушный шарик.

Шарик оказался неплохим снарядом, на котором маленький собакен смог немного поотрабатывать удары. Теперь главное, случайно не уничтожить шарик коготками. Без воздуха внутри этого снаряда на нем можно будет отрабатывать только навыки уборки.

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Метки: Видео   Пёс   бокс   животные   собака   тренировка   
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