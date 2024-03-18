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Король драмы: разговорчивый и крикливый хаски

Король драмы: разговорчивый и крикливый хаски

Автор:
18 марта 2024 07:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   крик   собака   хаски   
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Хаски-скандалист считает, что последнее слово в споре всегда должно быть за ним.

Хаски — очаровательная, но довольно трудная порода собак. Ведь эти пушистики очень активны, своенравны и капризны. К тому же, они большие любители высказать свое мнение, и пес из видео — яркий тому пример.

Во время спора с хозяйкой он просто не мог промолчать. Пушистику обязательно нужно было вставить свои пять копеек, и делал он это максимально нагло и звонко. Ведь последнее слово, по его мнению, всегда должно быть за ним.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   крик   собака   хаски   
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19k
banzai7 52 минуты назад
Истеричка
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23k
BiZ 11 минут назад
ой пиьдобол..
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