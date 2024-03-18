Король драмы: разговорчивый и крикливый хаски

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Хаски-скандалист считает, что последнее слово в споре всегда должно быть за ним.
Хаски — очаровательная, но довольно трудная порода собак. Ведь эти пушистики очень активны, своенравны и капризны. К тому же, они большие любители высказать свое мнение, и пес из видео — яркий тому пример.
Во время спора с хозяйкой он просто не мог промолчать. Пушистику обязательно нужно было вставить свои пять копеек, и делал он это максимально нагло и звонко. Ведь последнее слово, по его мнению, всегда должно быть за ним.
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