Король драмы: разговорчивый и крикливый хаски

Хаски — очаровательная, но довольно трудная порода собак. Ведь эти пушистики очень активны, своенравны и капризны. К тому же, они большие любители высказать свое мнение, и пес из видео — яркий тому пример.

Во время спора с хозяйкой он просто не мог промолчать. Пушистику обязательно нужно было вставить свои пять копеек, и делал он это максимально нагло и звонко. Ведь последнее слово, по его мнению, всегда должно быть за ним.