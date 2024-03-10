Львы подрались и помяли дверь автомобиля с туристами

Молодой лев, отбивая нападки своего соплеменника, не заметил, как повредил боковую дверь автомобиля, принадлежащего компании, специализирующейся на организации сафари и путешествий по территории природных заповедников в Танзании.

Со слов автора видео, самцы, являющиеся родственниками, не стали обострять и без того накалившейся ситуации, в конечном итоге разбежались в разные стороны.