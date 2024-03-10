Львы подрались и помяли дверь автомобиля с туристами

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Турист, путешествующий со своими друзьями несколько дней назад по национальному парку Серенгети (Восточная Африка, Танзания), запечатлел противостояние двух хищных самцов.
Молодой лев, отбивая нападки своего соплеменника, не заметил, как повредил боковую дверь автомобиля, принадлежащего компании, специализирующейся на организации сафари и путешествий по территории природных заповедников в Танзании.
Со слов автора видео, самцы, являющиеся родственниками, не стали обострять и без того накалившейся ситуации, в конечном итоге разбежались в разные стороны.
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