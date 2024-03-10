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Львы подрались и помяли дверь автомобиля с туристами

Львы подрались и помяли дверь автомобиля с туристами

Автор:
10 марта 2024 09:21
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   драка   животные   львы   помяли дверь автомобиля   турист   
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Турист, путешествующий со своими друзьями несколько дней назад по национальному парку Серенгети (Восточная Африка, Танзания), запечатлел противостояние двух хищных самцов.

Молодой лев, отбивая нападки своего соплеменника, не заметил, как повредил боковую дверь автомобиля, принадлежащего компании, специализирующейся на организации сафари и путешествий по территории природных заповедников в Танзании.


Со слов автора видео, самцы, являющиеся родственниками, не стали обострять и без того накалившейся ситуации, в конечном итоге разбежались в разные стороны.


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Метки: Африка   Видео   драка   животные   львы   помяли дверь автомобиля   турист   
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Нежмисто Живисто Час назад
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