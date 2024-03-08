Смешной фейл в исполнении парня, который хотел схалтурить на рабочем совещании

1992
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Героем видео стал молодой человек, которому нужно было присутствовать на онлайн-совещании. Он, видимо, поленился, поэтому просто поставил вместо реального изображения запись, где он понимающе кивает. К сожалению, не вышло. Но получилось смешно.
Помянем гения))
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- Да-да, конечно.