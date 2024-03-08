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Смешной фейл в исполнении парня, который хотел схалтурить на рабочем совещании

Смешной фейл в исполнении парня, который хотел схалтурить на рабочем совещании

Автор:
08 марта 2024 11:34
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   гениально   забавно   совещание   созвон   умора   
1992
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Героем видео стал молодой человек, которому нужно было присутствовать на онлайн-совещании. Он, видимо, поленился, поэтому просто поставил вместо реального изображения запись, где он понимающе кивает. К сожалению, не вышло. Но получилось смешно.

Помянем гения))

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Метки: Видео   Юмор   гениально   забавно   совещание   созвон   умора   
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5k
Двестиграмм Час назад
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50k
Максим Т. 43 минуты назад
Смешно. Наверное. Что-то гнусавят по пиндоски.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
- Джош, мы не укладываемся в график, надо поработать в выходные.
- Да-да, конечно.
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