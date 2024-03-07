Скрупулезный подход к косплею от Элисон Табиты

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Элисон Таббита обожает косплей. Но, в отличие от большинства косплееров, ей скучно все время играть одну и ту же роль. И поэтому она перевоплощается в десятки разных образов и каждый раз — с потрясающим результатом!
Для тех кто не в курсе, косплей это очень популярное хобби, смысл которого заключается в создании образа своих любимых героев из фильмов, игр и анимэ.
На видео представлены работы за 10 лет!
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