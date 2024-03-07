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Скрупулезный подход к косплею от Элисон Табиты

Скрупулезный подход к косплею от Элисон Табиты

Автор:
07 марта 2024 09:23
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Девушка   Элисон Таббит   косплей   костюм   красота   круто   
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Элисон Таббита обожает косплей. Но, в отличие от большинства косплееров, ей скучно все время играть одну и ту же роль. И поэтому она перевоплощается в десятки разных образов и каждый раз — с потрясающим результатом!

Для тех кто не в курсе, косплей это очень популярное хобби, смысл которого заключается в создании образа своих любимых героев из фильмов, игр и анимэ.


На видео представлены работы за 10 лет!

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Метки: Видео   Девушка   Элисон Таббит   косплей   костюм   красота   круто   
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1  комментарий
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Отвратительный Мужик 47 минут назад
В косплее главное это сиськи .
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