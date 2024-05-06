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Самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Латвии

Самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Латвии

Автор:
06 мая 2024 08:24
Метки: Видео   Латвия   в мире   инцидент   самолет   шоссе   
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В Латвии двухместный самолет с неисправным двигателем сел на одном из шоссе. Во время вынужденной посадки он чуть не врезался в автомобили.

Самолёт совершил аварийную посадку прямо на оживлённое автомобильное шоссе в Латвии. Инцидент произошёл вечером 4 мая.

На борту легкомоторного Tecnam P2008JC находились два человека. Никто из них не пострадал. Посадку борт, летевший со стороны Риги, совершил в районе города Адажи на Таллинском шоссе.

Сразу после приземления самолёт задел крылом дорожный знак, его занесло и он чуть не снёс машину с людьми. К расследованию инцидента подключилась местная транспортная прокуратура.

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Метки: Видео   Латвия   в мире   инцидент   самолет   шоссе   
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1  комментарий
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Андрей Кузнецов 45 минут назад
Да, Руст уже не "торт", поубавилось площадей-то
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