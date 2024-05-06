Самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Латвии

В Латвии двухместный самолет с неисправным двигателем сел на одном из шоссе. Во время вынужденной посадки он чуть не врезался в автомобили.
Самолёт совершил аварийную посадку прямо на оживлённое автомобильное шоссе в Латвии. Инцидент произошёл вечером 4 мая.
На борту легкомоторного Tecnam P2008JC находились два человека. Никто из них не пострадал. Посадку борт, летевший со стороны Риги, совершил в районе города Адажи на Таллинском шоссе.
Сразу после приземления самолёт задел крылом дорожный знак, его занесло и он чуть не снёс машину с людьми. К расследованию инцидента подключилась местная транспортная прокуратура.
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