Самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Латвии

Самолёт совершил аварийную посадку прямо на оживлённое автомобильное шоссе в Латвии. Инцидент произошёл вечером 4 мая.

На борту легкомоторного Tecnam P2008JC находились два человека. Никто из них не пострадал. Посадку борт, летевший со стороны Риги, совершил в районе города Адажи на Таллинском шоссе.

Сразу после приземления самолёт задел крылом дорожный знак, его занесло и он чуть не снёс машину с людьми. К расследованию инцидента подключилась местная транспортная прокуратура.