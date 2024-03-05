FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8405 постов • 1051 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Глыба льда упала на девушку в Петрозаводске

Глыба льда упала на девушку в Петрозаводске

Автор:
05 марта 2024 12:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   инцидент   крыша   лёд   падение   петрозаводск   
1162
1
1

Прокуратура Петрозаводска начала проверку после появившегося видео падения глыбы льда на девушку. Инцидент произошёл 4 марта и попал в объектив камеры наблюдения.

На опубликованном в сети ролике видно, как девушка идёт по тротуару, и в какой-то момент на неё падает снежно-ледяная масса. Героиня ролика смогла устоять на ногах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Россия   инцидент   крыша   лёд   падение   петрозаводск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Отвратительный Мужик Час назад
Т800?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
288
Evil 5 секунд назад
И водятел уехал, даже не подумав выйти поинтересоваться все ли с ней в порядке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 19 минут назад
Херасе боец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 48 минут назад
это-снег...лед бы ей голову разнес,как арбуз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

974366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов
Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомир#ДТП#история#забавно#интересное#улыбнуло#собака#кот
#фото#автомобили#машина#аварии#позитив#кино#фильм#удивительно#Россия#съемка
#Прикол#люди#Юмор#факты#авто аварии#интересно#Китай#Реакция#Москва#Индия
Подвиг, на который способна только женщина Подвиг, на который способна только женщина Доставщик воды подпортил день жителям дома Доставщик воды подпортил день жителям дома Сотрудники полиции поймали парня,&nbsp;прокатившегося на крыше поезда в метро Сотрудники полиции поймали парня, прокатившегося на крыше поезда в метро Прохожий&nbsp;без причины ударил подростка кулаком в лицо&nbsp; Прохожий без причины ударил подростка кулаком в лицо  Годовалая девочка повредила палец на эскалаторе Годовалая девочка повредила палец на эскалаторе Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС

На что жалуетесь?

Вернуться