Глыба льда упала на девушку в Петрозаводске

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Прокуратура Петрозаводска начала проверку после появившегося видео падения глыбы льда на девушку. Инцидент произошёл 4 марта и попал в объектив камеры наблюдения.
На опубликованном в сети ролике видно, как девушка идёт по тротуару, и в какой-то момент на неё падает снежно-ледяная масса. Героиня ролика смогла устоять на ногах.
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