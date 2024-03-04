Пёс открыл для себя пузырчатую упаковку

Каждый человек, в руки которого хотя бы раз попадала пузырчатая упаковка, знает, что лопать пузырьки на ней — одно удовольствие. Многие подобным образом снимают стресс, и собакен из видео решил испытать антистресс-эффект пленки на себе.

Он начал лопать пузырьки зубами и довольно быстро увлекся этим процессом. И это неудивительно. Сложно найти того, кому не понравилось бы лопать пузырьки на пленке, каждый раз слушая, как они издают забавные и странно приятные хлопки.