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Пёс открыл для себя пузырчатую упаковку

Пёс открыл для себя пузырчатую упаковку

Автор:
04 марта 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   пузырчатая упаковка   собака   
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Хозяин пса запечатлел своего питомца за необычным для животных занятием. Четвероногий друг человека лопал пузырчатую упаковку.

Каждый человек, в руки которого хотя бы раз попадала пузырчатая упаковка, знает, что лопать пузырьки на ней — одно удовольствие. Многие подобным образом снимают стресс, и собакен из видео решил испытать антистресс-эффект пленки на себе.

Он начал лопать пузырьки зубами и довольно быстро увлекся этим процессом. И это неудивительно. Сложно найти того, кому не понравилось бы лопать пузырьки на пленке, каждый раз слушая, как они издают забавные и странно приятные хлопки.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   пузырчатая упаковка   собака   
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3  комментария
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116
Без Паники 2 часа назад
Пупырка - штука заразная.
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2k
Мария Коненкова 4 минуты назад
Чпокер))
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25k
SolomonA Час назад
Он просто перенервничал и теперь успокаивается.
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Krasin

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