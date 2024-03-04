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Сообщество Без кота и жизнь не та 2094 поста • 506 подписчиков подписаться
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Кот столкнул своего товарища в бассейн

Кот столкнул своего товарища в бассейн

Автор:
04 марта 2024 08:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   бассейн   животные   забавно   кот   столкнул   
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Вы наверняка видели видео с пранками, в которых люди разыгрывают своих друзей, после чего те попадают в курьезные ситуации. Оказывается, коты тоже те еще любители пранков, что подтверждает это видео.


На нем один котик мирно пьет из бассейна, не ожидая подвоха. В это же время кот-пранкер тихонько подошел сзади и поприветствовал своего товарища, дотронувшись до его хвоста. Первому котику ничего не оставалось, как от неожиданности прыгнуть в воду.


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Метки: Видео   бассейн   животные   забавно   кот   столкнул   
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3  комментария
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917k
А.Берестенко 3 часа назад
Этому видео уже лет 5!
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3k
Старожил 42 минуты назад
И пить сразу расхотелось
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8k
Alex 2 часа назад
Он его спас от отравления хлоркой )
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