Кот столкнул своего товарища в бассейн

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Вы наверняка видели видео с пранками, в которых люди разыгрывают своих друзей, после чего те попадают в курьезные ситуации. Оказывается, коты тоже те еще любители пранков, что подтверждает это видео.
На нем один котик мирно пьет из бассейна, не ожидая подвоха. В это же время кот-пранкер тихонько подошел сзади и поприветствовал своего товарища, дотронувшись до его хвоста. Первому котику ничего не оставалось, как от неожиданности прыгнуть в воду.
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