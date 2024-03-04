Кот столкнул своего товарища в бассейн

На нем один котик мирно пьет из бассейна, не ожидая подвоха. В это же время кот-пранкер тихонько подошел сзади и поприветствовал своего товарища, дотронувшись до его хвоста. Первому котику ничего не оставалось, как от неожиданности прыгнуть в воду.