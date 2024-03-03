Ещё никто так эффектно не открывал бутылки с пивом

1563
1
1
В ресторанах Китая теперь есть довольно забавная услуга - там появились девушки, основная обязанность которых эффектно открывать бутылки с пенными напитками. Делают они это нереально быстро!
Заказали бы такую услугу?
Источник:
Ссылки по теме:
- Агрессивная обезьяна бросила бутылку с водой в девушку
- Немецкая официантка разносит бокалы с пивом на Октоберфесте
- Болельщица залпом выпила два стакана пива
- Очаровательная болельщица прославилась благодаря умению пить пиво залпом
- Пивная трагедия
Новости партнёров
реклама
А пусть ГЛАЗОМ откроет !