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Сообщество Удивительное рядом 711 постов • 83 подписчика подписаться
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Ещё никто так эффектно не открывал бутылки с пивом

Ещё никто так эффектно не открывал бутылки с пивом

Автор:
03 марта 2024 11:38
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бутылка   Видео   Девушка   Китай   открывашка   открыла бутылку   пиво   
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В ресторанах Китая теперь есть довольно забавная услуга - там появились девушки, основная обязанность которых эффектно открывать бутылки с пенными напитками. Делают они это нереально быстро!

Заказали бы такую услугу?

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Метки: Бутылка   Видео   Девушка   Китай   открывашка   открыла бутылку   пиво   
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8  комментариев
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8k
V2.Smirnov Час назад
И все вокруг в пене... Что хорошего-то ?
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2k
Мария Коненкова 11 минут назад
Нет, я бы не заказала услугу "облей клиента пивом". У официантов всегда ценилось умение бесшумно и аккуратно открывать бутылки без ущерба для одежды гостей и стола.
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444
Рома 17 минут назад
Открывашкой все могут .
А пусть ГЛАЗОМ откроет !
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74
Al Di 18 минут назад
Муйня, теряется время на том что она открывашкой крутит.
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4k
Anners 39 минут назад
Дебильненько...
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21k
Shtoppi 51 минуту назад
»Что бы ты не делал, всегда найдется азиат который сделает это лучше тебя» ))))))))))
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6k
Babangdida Час назад
С такой крышкой может быть только пиво или какая-то дешёвая брага.
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444
Рома Babangdida 15 минут назад
Так там , собственно ап пиве и речь - заголовок перечитай.
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