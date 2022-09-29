Немецкая официантка разносит бокалы с пивом на Октоберфесте

FISHKINET
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на... Реальная Прибалтика: чем отличаются эстонцы, латыши и литовцы Реальная Прибалтика: чем отличаются эстонцы, латыши и литовцы В Англии женщину госпитализировали после того, как собака испражнилась ей в рот В Англии женщину госпитализировали после того, как собака... Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову Умели же делать! Завораживающие звуки в обзоре советской «Волги» Умели же делать! Завораживающие звуки в обзоре советской «Волги» Кадры с дикими животными, которые заряжают добром Кадры с дикими животными, которые заряжают добром 20 занимательных фото, которые поражают воображение 20 занимательных фото, которые поражают воображение Школота не успокаивается: поток невнятного сознания на ответах Mail.ru Школота не успокаивается: поток невнятного сознания на ответах Mail.ru Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт" Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт" Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону разных ситуаций Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную... "Эти люди - г***ки по жизни": Виталий Милонов рассказал о службе и порассуждал о "диванных" стратегах "Эти люди - г***ки по жизни": Виталий Милонов рассказал о службе и... Тигарден b — планета, которая больше всего похожа на Землю Тигарден b — планета, которая больше всего похожа на Землю Украинская беженка сначала разрушила семью приютившего её британца, а потом вынесла с ноги дверь в его дом и устроила скандал Украинская беженка сначала разрушила семью приютившего её... Специфические отражения, которые заставляют задуматься над тем, что изображено на фото Специфические отражения, которые заставляют задуматься над тем,... Британка изнасиловала парня с сайта знакомств - а тот подал на неё в суд Британка изнасиловала парня с сайта знакомств - а тот подал на неё... Российские учёные придумали как улучшить мобильную связь в дороге Российские учёные придумали как улучшить мобильную связь в дороге Необычная судьба героя Советского Союза, который ушёл в монастырь Необычная судьба героя Советского Союза, который ушёл в монастырь
Главная > Видео
Немецкая официантка разносит бокалы с пивом на Октоберфесте

Немецкая официантка разносит бокалы с пивом на Октоберфесте

Автор:
29 сентября 2022 11:49
Метки: Девушка   бокал   видео   нагрузка   официантка   пиво   
828
1
1
Сколько бокалов пива может унести за раз хрупкая на вид официантка? Сотрудница фестиваля "Октоберфест" доказала, что как минимум 10.
Не всякий человек выдержит такие нагрузки.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   бокал   видео   нагрузка   официантка   пиво   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
556k
АРОН 46 минут назад
Мастерство! Она ещё и улыбается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
66
Denniss77 Кружок Полчаса назад
Грудь официантки-эта приспособа называется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

585142



Другие посты автора
Популярное
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки
Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки
Набирающие популярность
Экс-футболисту сборной России и звезде московского «Локомотива» прислали повестку из военкомата
Экс-футболисту сборной России и звезде московского «Локомотива» прислали повестку из...
Ржевский краеведческий музей: только там можно узнать всю правду о Ржевской битве
Ржевский краеведческий музей: только там можно узнать всю правду о Ржевской битве
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего мне не заказывай

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#в мире#дтп#люди#авто аварии#шоу бизнес#позитив#картинки#сатира
#Юмор#интересно#животные#Россия#история#автомир#Разное#удивительное рядом#кино#Ynews
#мобилизация#прикол#подборка#аварии#автомобили#факты#дети#Казахстан#сарказм#граница
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Армейская кухня: как страны кормят своих защитников В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза "Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой "Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной

На что жалуетесь?

Вернуться