Немецкая официантка разносит бокалы с пивом на Октоберфесте

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Сколько бокалов пива может унести за раз хрупкая на вид официантка? Сотрудница фестиваля "Октоберфест" доказала, что как минимум 10.
Не всякий человек выдержит такие нагрузки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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