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В Техасе грабитель стянул с инкассатора штаны

В Техасе грабитель стянул с инкассатора штаны

Автор:
03 марта 2024 09:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Техас   америка   вор   грабитель   ограбление   стянул штаны   
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Мужчина загружал наличные в банкомат на заправке, где его и подкараулил преступник. Он отнял не только сумку с деньгами, но ещё и раздел пострадавшего:

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Метки: Видео   Техас   америка   вор   грабитель   ограбление   стянул штаны   
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3  комментария
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2k
Андерсен 39 минут назад
Смелый парень. Могло случиться и так
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23k
BiZ 22 минуты назад
- с голой жопой далеко не убежишь! - ты куда? - никуда! все правильно!
(святые из трущеб)
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445
Рома Полчаса назад
"- Хорошие штаны.Такие штаны,должно рублей шесть стОят."
@А.П.Чехов
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