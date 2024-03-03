В Техасе грабитель стянул с инкассатора штаны

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Мужчина загружал наличные в банкомат на заправке, где его и подкараулил преступник. Он отнял не только сумку с деньгами, но ещё и раздел пострадавшего:
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Метки: Видео Техас америка вор грабитель ограбление стянул штаны
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