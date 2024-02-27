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Охранник впервые оказался на концерте группы Cannibal Corpse

Охранник впервые оказался на концерте группы Cannibal Corpse

Автор:
27 февраля 2024 12:52
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: cannibal corpse   Видео   Музыка   Реакция   Юмор   охранник   
1869
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Забавная реакция охранника на слова вокалиста брутал дэт-металл группы Cannibal Corpse. Мужчина явно не был знаком с творчеством коллектива до этого концерта.

Тот самый момент, когда впервые знакомишься с творчеством группы Cannibal Corpse.

В видео речь идёт о песне "I Cum Blood"

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Метки: cannibal corpse   Видео   Музыка   Реакция   Юмор   охранник   
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15  комментариев
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38k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Ну посмотрел один на другого. И тащить это на фишки?
Что там такого, клять, что заслуживает внимание?
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1k
рулон обоев 52 минуты назад
он же сказал что эта смешная песенка
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5k
Наталья Час назад
Фигня какая-то
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678
Дмитрий Базурин Час назад
Аффтар ...уйню выложил!
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14k
Minos Час назад
Напомнило

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21k
Александр Час назад
Недавно тут несколько доказывали какая там музыка замечательная, не то что наше говно, приводили в пример всяких реперов и прочую попсу.
Это лютый треш конечно, если бы кто из наших орал на сцене кровь из члена, это звучало бы не так как по английски
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Реакция нормального человека среди стада дегенератов.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Стрельба кровью из члена - плохой симптом, если только биопсию простаты недавно не брали))
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109
Dima 2 часа назад
после этого нига пернул, где продолжение?
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Уже стало
. На каждом концерте как минимум один охранник так реагирует.
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37
Пантелеймон Христофорович 3 часа назад
КАННИБАЛЫ это мощь!!!!
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144
ruslan d 3 часа назад
О, это огонь команда
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