Охранник впервые оказался на концерте группы Cannibal Corpse

1869
1
1
Забавная реакция охранника на слова вокалиста брутал дэт-металл группы Cannibal Corpse. Мужчина явно не был знаком с творчеством коллектива до этого концерта.
Тот самый момент, когда впервые знакомишься с творчеством группы Cannibal Corpse.
В видео речь идёт о песне "I Cum Blood"
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень пожалел, что улыбнулся красивой незнакомке
- Когда встретил русских в Дубае
- Юный рокер зажигает
- Шутники разыграли коллегу во время работы
- Неожиданная встреча кошки с лисой
Новости партнёров
реклама
Что там такого, клять, что заслуживает внимание?
Это лютый треш конечно, если бы кто из наших орал на сцене кровь из члена, это звучало бы не так как по английски