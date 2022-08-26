FISHKINET
Сообщество Юмор 15464 поста • 3004 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Юный рокер зажигает

Юный рокер зажигает

Автор:
26 августа 2022 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Black Sabbath   Paranoid   Музыка   Реакция   Юмор   видео   дети   прикол   
761
1
1
Маленький поклонник тяжёлой музыки схватил телефон одного из родителей и зажёг под песню "Paranoid". Великие и ужасные Black Sabbath точно бы оценили.
Танцуют все!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Black Sabbath   Paranoid   Музыка   Реакция   Юмор   видео   дети   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Majul 52 минуты назад
Да-да там именно Оззи и играл, охотно верю )
Сюда по папаше, уныло сидящему на кровате и мамаше усердно пялящейся в камеру, она тик-токи снимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar 55 минут назад
17 секунд видео возбуждают пользователей, ставтье класс подписывайтесь на анал, как там у вас принято, сука не сайт а филиал одноглазников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Георгий Час назад
Мой малой в свое время тоже зажигал
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ааааахххах!
Красава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

703604



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
Набирающие популярность в сообществах
«Это из-за жары какое-то обострение»: в Казани голая женщина устроила забег в шесть километров с иконой в руках
«Это из-за жары какое-то обострение»: в Казани голая женщина устроила забег в шесть...
Очевидные и не очень причины повального увлечения Хаги Ваги
Очевидные и не очень причины повального увлечения Хаги Ваги
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#люди#аварии#авто аварии#кино#фильм#Ynews#забавно
#Юмор#прикол#картинки#автомобили#дтп#автомир#Приколы#Китай#актеры#истории
#интересно#животные#история#подборка#фотографии#интересное#сарказм#новости#дикая природа#креатив
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок Мужчина пожалел, что купил дочери микрофон Мужчина пожалел, что купил дочери микрофон Предложение, которое запомнится надолго Предложение, которое запомнится надолго Ребёнок, который не хочет расстраивать маму Ребёнок, который не хочет расстраивать маму Шестилетний мальчик решил уйти из дома Шестилетний мальчик решил уйти из дома Испытание мамы на стрессоустойчивость Испытание мамы на стрессоустойчивость

На что жалуетесь?

Вернуться