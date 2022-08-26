Юный рокер зажигает

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Маленький поклонник тяжёлой музыки схватил телефон одного из родителей и зажёг под песню "Paranoid". Великие и ужасные Black Sabbath точно бы оценили.
Танцуют все!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сюда по папаше, уныло сидящему на кровате и мамаше усердно пялящейся в камеру, она тик-токи снимает.
Красава!