FISHKINET
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина "Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты "Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались... Не так посмотрели: в подмосковной электричке девушка с ножом набросилась на мужчину Не так посмотрели: в подмосковной электричке девушка с ножом... "Тётя кошка, выгляни в окошко": рысь пришла в гости к госинспектору на Камчатке "Тётя кошка, выгляни в окошко": рысь пришла в гости к... Что-то пошло не так Что-то пошло не так Интересные семейные снимки известных людей Интересные семейные снимки известных людей Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Забава, которая всегда с тобой Забава, которая всегда с тобой Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде Сказ о том, как Макрон на выставку ходил Сказ о том, как Макрон на выставку ходил Когда нет лифта в доме Когда нет лифта в доме Милая косуля чуть не довела до ручки доставучего парня Милая косуля чуть не довела до ручки доставучего парня Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные «Ты быканул?»: пёс решил по-братски обнять кота, но тот всё понял иначе «Ты быканул?»: пёс решил по-братски обнять кота, но тот всё понял... Как сельские мастера превращают рога животных в расчёски Как сельские мастера превращают рога животных в расчёски "Я сейчас пoрчу наведу на весь вагон! Он сойдет с рeльсов!": кадры тяжелых будней проводника "Я сейчас пoрчу наведу на весь вагон! Он сойдет с рeльсов!": кадры... Надёжная охрана Надёжная охрана «А как же я?»: ревнивый котик, требующий внимания хозяина попал на видео «А как же я?»: ревнивый котик, требующий внимания хозяина попал на... Различные виды походок для motion capture Различные виды походок для motion capture
Главная > Видео
Различные виды походок для motion capture

Различные виды походок для motion capture

Автор:
25 февраля 2024 12:05
Метки: motion capture   Видео   Технология   игромир   интересно   кино   походка   
2877
1
1

Технология Motion Capture или, если по-русски, «захват движений» позволяет оцифровать движения актёра и использовать их для управления трёхмерной моделью персонажа. Захват движения активно используется и в компьютерных играх, и в анимации, и в кинематографе.

Прям узнаю некоторых персонажей!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: motion capture   Видео   Технология   игромир   интересно   кино   походка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Владимир 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
wild cat Полчаса назад
перевод:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
s59469 Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 3 часа назад
она хороша. она талант. она актриса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lynx 4 часа назад
Эффектно. И за музон из Бибопа - плюс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 4 часа назад
За котэ отдельно плюс)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
turyst 5 часов назад
Напомнило. :)

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley 5 часов назад
Где такую ладную азиаточку нашли? Что за нация?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 5 часов назад
Это просто демонстрация.
А для захвата движений- у нее нет датчиков на теле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид 6 часов назад
Очень круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1257290



Другие посты автора
Популярное
Девушка выдвинула список из 12 пунктов, которые нужно выполнить её мужу, если тот хочет, чтобы она родила ребёнка
Девушка выдвинула список из 12 пунктов, которые нужно выполнить её мужу, если тот...
"Каков говнюк!" На американском телеканале поиздевались над визитом Такера Карлсона в московский "Ашан"
"Каков говнюк!" На американском телеканале поиздевались над визитом Такера Карлсона в...
Набирающие популярность
Знаменская площадь старого Петербурга
Знаменская площадь старого Петербурга
Какие часы носил гангстер Аль Капоне
Какие часы носил гангстер Аль Капоне
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#Китай#факты#ученые#США#драка
#животные#в мире#кот#кино#Прикол#интересно#собака#фейл
#забавно#люди#история#милота#полиция#неудачи#Россия
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина Парень снял обзор на автомобиль, повторив сцены из фильма "Назад в будущее" Парень снял обзор на автомобиль, повторив сцены из фильма "Назад в будущее" Маленький гиковский шедевр от якутского 3D-дизайнера Маленький гиковский шедевр от якутского 3D-дизайнера Реалистичный манекен для фильма ужасов Реалистичный манекен для фильма ужасов Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница" Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница" Экскурсия по тюрьме, в которой снимался знаменитый фильм «Побег из Шоушенка» Экскурсия по тюрьме, в которой снимался знаменитый фильм «Побег из Шоушенка»

На что жалуетесь?

Вернуться