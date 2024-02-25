Различные виды походок для motion capture

2877
1
1
Технология Motion Capture или, если по-русски, «захват движений» позволяет оцифровать движения актёра и использовать их для управления трёхмерной моделью персонажа. Захват движения активно используется и в компьютерных играх, и в анимации, и в кинематографе.
Прям узнаю некоторых персонажей!
Источник:
Ссылки по теме:
- Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница"
- Парень снял обзор на автомобиль, повторив сцены из фильма "Назад в будущее"
- Реалистичный манекен для фильма ужасов
- Бесконечная история от любителя кинематографа
- Маленький гиковский шедевр от якутского 3D-дизайнера
Новости партнёров
реклама
А для захвата движений- у нее нет датчиков на теле