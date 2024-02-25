«А как же я?»: ревнивый котик, требующий внимания хозяина попал на видео

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Котикам нравится быть единственными детьми в семье. Поэтому, когда у их хозяев появляются другие дети, неважно кожаные или пушистые, котейки расстраиваются и начинают ревновать. Яркий пример — котофей из этого видео, который решил занять место младенца на руках своего человека.
Пушистому хитрецу не удалось совсем избавиться от карапуза, но зато он смог посидеть на руках хозяина и немного пообниматься с ним, пока ребенок просто удерживался другой рукой. «Пап, это ведь я твой лучший сын. Зачем тебе этот мелкий кожаный?» — сказал бы ревнивый котейка, если бы мог.
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