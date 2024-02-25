«А как же я?»: ревнивый котик, требующий внимания хозяина попал на видео

Пушистому хитрецу не удалось совсем избавиться от карапуза, но зато он смог посидеть на руках хозяина и немного пообниматься с ним, пока ребенок просто удерживался другой рукой. «Пап, это ведь я твой лучший сын. Зачем тебе этот мелкий кожаный?» — сказал бы ревнивый котейка, если бы мог.