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Сообщество Без кота и жизнь не та 2061 пост • 507 подписчиков подписаться
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«А как же я?»: ревнивый котик, требующий внимания хозяина попал на видео

«А как же я?»: ревнивый котик, требующий внимания хозяина попал на видео

Автор:
25 февраля 2024 09:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   ревность   
2627
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Котикам нравится быть единственными детьми в семье. Поэтому, когда у их хозяев появляются другие дети, неважно кожаные или пушистые, котейки расстраиваются и начинают ревновать. Яркий пример — котофей из этого видео, который решил занять место младенца на руках своего человека.

Пушистому хитрецу не удалось совсем избавиться от карапуза, но зато он смог посидеть на руках хозяина и немного пообниматься с ним, пока ребенок просто удерживался другой рукой. «Пап, это ведь я твой лучший сын. Зачем тебе этот мелкий кожаный?» — сказал бы ревнивый котейка, если бы мог.

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   ревность   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп 9 часов назад
Надо быть осторожнее: он ещё и в коляску нассыт, что не так мило.
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316
ivandike 3 часа назад
Может и на малыша лечь, это не шутки
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2k
crownanniversury 7 часов назад
Опасная штука ревнивое животное.
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5k
Григорий 8 часов назад
ээй я тут дольше живу! выбрасывай лысого, меня гладь!)))
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