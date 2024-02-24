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Дикие обезьяны ворвались в номер иностранных туристок

Дикие обезьяны ворвались в номер иностранных туристок

Автор:
24 февраля 2024 10:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дикие обезьяны   вейп   животные   забавно   туристы   
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У отдыхающих был открыт балкон, через который обезьяны залезли в номер: одна из них пошарилась по тумбочкам в поисках лакомства, прыгнула на кровать, а затем схватила вейп и поднесла его ко рту.

Затем наглый примат спокойно удалился через ту же балконную дверь.


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Метки: Видео   Дикие обезьяны   вейп   животные   забавно   туристы   
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3  комментария
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7k
Duckk 9 часов назад
Абхазия?
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BarOb 3 часа назад
Писали этот румбой ещё поонанировал между дам, перед выходом в окно
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