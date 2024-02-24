Дикие обезьяны ворвались в номер иностранных туристок

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У отдыхающих был открыт балкон, через который обезьяны залезли в номер: одна из них пошарилась по тумбочкам в поисках лакомства, прыгнула на кровать, а затем схватила вейп и поднесла его ко рту.
Затем наглый примат спокойно удалился через ту же балконную дверь.
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