В Британии спасатели спокойно стояли на берегу, пока водитель пытался выбраться из тонущего автомобиля









Полицейские, медики и два пожарных расчета в Эссексе наблюдали, как случайные прохожие пытаются помочь водителю автомобиля, застрявшего во время паводка на глубине около полутора метров. При этом профессионалы не просто стояли подальше от воды, но и настойчиво рекомендовали неравнодушным не лезть не в свое дело.