В Британии спасатели спокойно стояли на берегу, пока водитель пытался выбраться из тонущего автомобиля

3125
1
1
Полицейские, медики и два пожарных расчета в Эссексе наблюдали, как случайные прохожие пытаются помочь водителю автомобиля, застрявшего во время паводка на глубине около полутора метров. При этом профессионалы не просто стояли подальше от воды, но и настойчиво рекомендовали неравнодушным не лезть не в свое дело.
Позже все выяснилось: оказалось у приехавших спасателей не было допуска на работы в воде глубже, чем по пояс. Они запросили помощь тех, кто имел право заходить на большую глубину, и просто ждали прибытия новых спецов “контролируя ситуацию”.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сломанный стояк в квартире создал искусственный водопад
- Рабочие обнаружили неприятный сюрприз в стволе дерева
- Не забывай про завтрак
- Тёпленькая пошла: бензопила против трубы
- Тяжелое утро понедельника у кошки
Новости партнёров
реклама
На самом деле, это не пожарные ленивые, это из-за страховой, тем нужен повод не выплачивать компенсацию вот и придумали различные "сертификаты", если бы пожарным пострадал спаса этого мужика, ему бы отказали в оплате лечения.
Кстати, добровольцы которе в итоге спасли негра, тоже рискуют остаться без компенсации в случае чего, да и стоимость страховки могут поднять на следующий период.
А утонуть - там от силы 1 метр глубины
По нашему это называется некомпетентность и безразличие.