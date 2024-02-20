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В Британии спасатели спокойно стояли на берегу, пока водитель пытался выбраться из тонущего автомобиля

В Британии спасатели спокойно стояли на берегу, пока водитель пытался выбраться из тонущего автомобиля

Автор:
20 февраля 2024 09:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   Видео   в мире   вода   машина   потоп   спасатели   
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Полицейские, медики и два пожарных расчета в Эссексе наблюдали, как случайные прохожие пытаются помочь водителю автомобиля, застрявшего во время паводка на глубине около полутора метров. При этом профессионалы не просто стояли подальше от воды, но и настойчиво рекомендовали неравнодушным не лезть не в свое дело.


Позже все выяснилось: оказалось у приехавших спасателей не было допуска на работы в воде глубже, чем по пояс. Они запросили помощь тех, кто имел право заходить на большую глубину, и просто ждали прибытия новых спецов “контролируя ситуацию”.


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Метки: Британия   Видео   в мире   вода   машина   потоп   спасатели   
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21  комментарий
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11k
Гомерчик 4 часа назад
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31k
Axel 58 минут назад
Если британские спасатели будут за каждым нигером в холодную воду прыгать, то они быстро закончатся. Белые и так в великобританском королевстве уже редкий вид под угрозой исчезновения.
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8k
evenSeven Час назад
Страна бездельников. Один сидит, не хочет вылезать, другие стоят, не хотят за ним лезть. В итоге на одного англонегра, который вполне мог все сделать сам, потребовалось две дружины пожарных и скорая. Ну хоть без вертолета обошлись.
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1k
Татьяна Баженова 2 часа назад
Самый молодой и крепкий даже к краю лужи подошёл! Спасательная операция, которая войдёт в учебники ЧС.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Пожарные у них видимо меряются температуру перед тушением и если у них нет сертификата на определенную температуру ждут старших коллег.

На самом деле, это не пожарные ленивые, это из-за страховой, тем нужен повод не выплачивать компенсацию вот и придумали различные "сертификаты", если бы пожарным пострадал спаса этого мужика, ему бы отказали в оплате лечения.

Кстати, добровольцы которе в итоге спасли негра, тоже рискуют остаться без компенсации в случае чего, да и стоимость страховки могут поднять на следующий период.
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4k
TOROID 2 часа назад
Спасение заключается в том, что негру открыли дверь для выхода из машины? А самому ему было западло открыть?
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Я бы на месте спасателей тоже не полез в воду к идиот, который даже не пытается открыть дверь и выйти.
А утонуть - там от силы 1 метр глубины
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
0:17 Тик-токарь, бл@#ь.
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58k
Мойша 2 часа назад
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11k
Linuksoid 3 часа назад
Всё правильно, ради нигера еще жизнью рисковать. Этот идиот из машины выйти не может.
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43k
Aleks 3 часа назад
Дворники включил, оптимист однако.
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95k
Доктор Джонс 3 часа назад
Всё понятно, вода-то холодная...
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5k
Rubiroid_47 3 часа назад
Опасная работенка.
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Комментарий удален
10
138
ruslan d 3 часа назад
Че он там сидел то ?
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5k
Григорий 3 часа назад
с такими спасателями - уж лучше без них вовсе.
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16k
Kostick 4 часа назад
они не имели допуска на сбор баклажанов в воде. и ожидали прибытия команды, которая этим занимается. всё правильно делали.
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484
Шэльмавье фон Шольценко Kostick 3 часа назад
Да да, там огромная глубина и отсутствие желания намочить яйца.
По нашему это называется некомпетентность и безразличие.
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