Сломанный стояк в квартире создал искусственный водопад

Правда, созерцание воды не доставило жильцам многоквартирного дома никакой радости. Дело было вовсе не в красотах природы, а в прорвавшемся стояке. Так что лестница, превратившаяся в водопад, и коридоры, ставшие озёрами, вызывали лишь самые неприятные эмоции. Хотя выглядели, конечно, эффектно.



Автор видеоролика добавил, что у него имеется и утешительная новость. Компания, отвечающая за жилой комплекс, устранила проблему, и теперь возмещает убытки жильцам, пострадавшим из-за неожиданного разлива воды.