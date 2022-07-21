Сломанный стояк в квартире создал искусственный водопад

Чтобы полюбоваться на водопад, этим жителям Атланты даже не понадобилось никуда ехать.
Правда, созерцание воды не доставило жильцам многоквартирного дома никакой радости. Дело было вовсе не в красотах природы, а в прорвавшемся стояке. Так что лестница, превратившаяся в водопад, и коридоры, ставшие озёрами, вызывали лишь самые неприятные эмоции. Хотя выглядели, конечно, эффектно.
Автор видеоролика добавил, что у него имеется и утешительная новость. Компания, отвечающая за жилой комплекс, устранила проблему, и теперь возмещает убытки жильцам, пострадавшим из-за неожиданного разлива воды.
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