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Сломанный стояк в квартире создал искусственный водопад

Сломанный стояк в квартире создал искусственный водопад

Автор:
21 июля 2022 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: бедствие   в мире   видео   вода   водопад   люди   потоп   фото   
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Чтобы полюбоваться на водопад, этим жителям Атланты даже не понадобилось никуда ехать.

Правда, созерцание воды не доставило жильцам многоквартирного дома никакой радости. Дело было вовсе не в красотах природы, а в прорвавшемся стояке. Так что лестница, превратившаяся в водопад, и коридоры, ставшие озёрами, вызывали лишь самые неприятные эмоции. Хотя выглядели, конечно, эффектно.


Автор видеоролика добавил, что у него имеется и утешительная новость. Компания, отвечающая за жилой комплекс, устранила проблему, и теперь возмещает убытки жильцам, пострадавшим из-за неожиданного разлива воды.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бедствие   в мире   видео   вода   водопад   люди   потоп   фото   
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1  комментарий
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tutu 2 часа назад
ооо, тепленькая пошла...
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