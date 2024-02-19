Вредный кот сбросил горшок с цветком

Говорят, что у рыжих нет души. По крайней мере рыжий экземпляр из этого видео полностью подтверждает эту теорию.

Стоило только хозяину включить камеру, чтобы снять любимого питомца, как он, будто назло, скинул со шкафа цветок и был очень доволен собой.