Вредный кот сбросил горшок с цветком

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Этот рыжий кот не любит, когда его снимают. Стоило только хозяину взять в руки телефон и начать записывать видео, как питомец сбросил цветочный горшок.
Говорят, что у рыжих нет души. По крайней мере рыжий экземпляр из этого видео полностью подтверждает эту теорию.
Стоило только хозяину включить камеру, чтобы снять любимого питомца, как он, будто назло, скинул со шкафа цветок и был очень доволен собой.
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