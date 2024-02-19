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Вредный кот сбросил горшок с цветком

Вредный кот сбросил горшок с цветком

Автор:
19 февраля 2024 08:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   вредный   животные   кот   цветочный горшок   
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Этот рыжий кот не любит, когда его снимают. Стоило только хозяину взять в руки телефон и начать записывать видео, как питомец сбросил цветочный горшок.

Говорят, что у рыжих нет души. По крайней мере рыжий экземпляр из этого видео полностью подтверждает эту теорию.

Стоило только хозяину включить камеру, чтобы снять любимого питомца, как он, будто назло, скинул со шкафа цветок и был очень доволен собой.

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Метки: Видео   Прикол   вредный   животные   кот   цветочный горшок   
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1  комментарий
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ruslan d 37 минут назад
Рыжие самые крутые
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Себастьян Перейра

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