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В торговом центре Брисбена отец ненадолго оставил сына без присмотра около автомата с мягкими игрушками. Тот сумел пролезть через заслонку и оказался внутри.
Вытащить ребёнка пытались несколько взрослых. Но вылезти оказалось сложнее, чем залезть. В итоге на место прибыли полицейские.
Вместо того, чтобы ждать техника, они попросили мальчика отвернуться и закрыть глаза, после чего разбили стекло и достали парня.
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