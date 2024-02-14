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Перепутала флакон

Перепутала флакон

Автор:
14 февраля 2024 10:34
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Перепутала флакон   Юмор   забавно   зеленка   зеленое лицо   позитив   фейл   
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Девушка нанесла на лицо фиксатор, для того, чтобы макияж держался долго, но забыла что, залила туда зелёнку.

Объективно очень грустно и жаль. НО! Как же смешно!))

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Метки: Видео   Перепутала флакон   Юмор   забавно   зеленка   зеленое лицо   позитив   фейл   
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5  комментариев
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9k
Бритва Час назад
чего не сделаешь для тиктока
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pynh Полчаса назад
ага, ага, охотно верю
з.ы. автор долбойоп
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34k
Юр21 43 минуты назад
Окуительный рассаз...
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−2
ollie70 Юр21 42 минуты назад
эти блохеры ни перед чем не остановятся чтобы получить просмотры )
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ollie70 Юр21 41 минуту назад
про сосиску интереснее? ))
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