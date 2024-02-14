Перепутала флакон

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Девушка нанесла на лицо фиксатор, для того, чтобы макияж держался долго, но забыла что, залила туда зелёнку.
Объективно очень грустно и жаль. НО! Как же смешно!))
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з.ы. автор долбойоп