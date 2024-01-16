Стример хотел купить себе кресло-массажер и решил протестировать его в магазине

1258
1
1
Но, в процессе работы, кресло не выдержало проверки весом и развалилось прямо под ним.
Шокированные консультанты даже не знали как на это реагировать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя
- Серьезный разговор двух маленьких мужчин
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Рабочий попал в курьёзную ситуацию из-за своей невнимательности
- Прыжок кота точно в цель
Новости партнёров
реклама
2.У него есть подписота?
3. Какого пола это существо?