FISHKINET
Сообщество Юмор 18228 постов • 3649 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Стример хотел купить себе кресло-массажер и решил протестировать его в магазине

Стример хотел купить себе кресло-массажер и решил протестировать его в магазине

Автор:
16 января 2024 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   кресло-массажер   недача   развалилось   толстый   фейл   
1258
1
1

Но, в процессе работы, кресло не выдержало проверки весом и развалилось прямо под ним.

Шокированные консультанты даже не знали как на это реагировать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Юмор   забавно   кресло-массажер   недача   развалилось   толстый   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Михаил Час назад
Я конечно ничего не буду говорить о его весе, но к этому кресле в инструкции явно написан предельный вес массажируемого... и он явно превышен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
248
Evil 3 минуты назад
Кресла-массажера не увидел. Обычное кресло с накидкой массажной. И бегемот (бегемотиха?) в главной роли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Полчаса назад
т.е. он пришел выбирать себе кресло и совершенно случайно начал снимать себя со стороны со штатива?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia Час назад
1.Это точно стример?
2.У него есть подписота?
3. Какого пола это существо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284409



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
В Саратове нарушители ПДД избили местного жителя и, угрожая убийством, заставили удалить видео с компроматом
В Саратове нарушители ПДД избили местного жителя и, угрожая убийством, заставили...
Набирающие популярность в сообществах
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Упал, очнулся, гипс
Упал, очнулся, гипс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезёт в следующий раз

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#автомобили#машина#Реакция#аварии#авто аварии#кошка#Еда
#животные#люди#в мире#автомир#забавно#Россия#ДТП#собака#подборка#сарказм
#Юмор#позитив#интересное#кот#интересно#фильм#кино#история#полиция#алкоголь
Упал, очнулся, гипс Упал, очнулся, гипс Прыжок кота точно в цель Прыжок кота точно в цель Серьезный разговор двух маленьких мужчин Серьезный разговор двух маленьких мужчин Рабочий попал в курьёзную ситуацию из-за своей невнимательности Рабочий попал в курьёзную ситуацию из-за своей невнимательности Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом

На что жалуетесь?

Вернуться