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Сообразительная собака обесточила зарядку скутера и предотвратила пожар

Сообразительная собака обесточила зарядку скутера и предотвратила пожар

Автор:
11 февраля 2024 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Сообразительная собака   животные   зарядка   предотвратила пожар   скутер   
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Четвероногий питомец по имени Чёрная Пантера, породы малинуа, обитающий в частном жилище в городе Аньян (провинция Хэнань, КНР) прославился в китайских соцсетях, предотвратив пожар на охраняемой территории.

Собака, увидев что зарядное устройство скутера загорелось, выдернула шнур из прибора.

Вернувшийся с работы хозяин, обнаружив беспорядок, сначала хотел наказать своего домашнего зверя, но просмотрев видео с камер наблюдения, понял, что благодаря своему питомцу не лишился жилища и наградил сообразительное животное любимым лакомством.

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Метки: Видео   Сообразительная собака   животные   зарядка   предотвратила пожар   скутер   
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4  комментария
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137k
parallax 2 часа назад
Пёселю повезло, что изоляцию не прокусил.
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−17
78k
Viktor Час назад
Пожалел гад сосисок! За такое килограммами завалить надо!

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234
Аня Viktor Полчаса назад
Так там кило пельменей, сосиска как украшение
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