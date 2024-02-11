Сообразительная собака обесточила зарядку скутера и предотвратила пожар

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Четвероногий питомец по имени Чёрная Пантера, породы малинуа, обитающий в частном жилище в городе Аньян (провинция Хэнань, КНР) прославился в китайских соцсетях, предотвратив пожар на охраняемой территории.
Собака, увидев что зарядное устройство скутера загорелось, выдернула шнур из прибора.
Вернувшийся с работы хозяин, обнаружив беспорядок, сначала хотел наказать своего домашнего зверя, но просмотрев видео с камер наблюдения, понял, что благодаря своему питомцу не лишился жилища и наградил сообразительное животное любимым лакомством.
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