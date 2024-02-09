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Сообщество Без кота и жизнь не та 1994 поста • 501 подписчик подписаться
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Коты и пуфик — опасное сочетание

Коты и пуфик — опасное сочетание

Автор:
09 февраля 2024 11:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   забавно   котенок   коты   опасно   пенопласт   пуфик   
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Девушка, которая живет с двумя озорными котиками, решила купить пуфик. Но, увы, долго он целым не простоял. Итог оказался весьма предсказуемым.

Ну хоть кошаки счастливы.

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Метки: Видео   забавно   котенок   коты   опасно   пенопласт   пуфик   
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11  комментариев
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12k
Б.Касторский 6 часов назад
Моя кошка в свое время научила меня покупать качественные вещи и мягкую мебель с "антивандальным" покрытием. Но цена тому кожаный диван.
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2k
Мария Коненкова 4 часа назад
Это катастрофа! Убрать это из помещения практически невозможно, тем более в таком количестве. Как-то попыталась самостоятельно досыпать кресло-мешок, ни хрена не получилось, посыпалось мимо. И хотя количество наполнителя по сравнению с этим видео было ничтожным, убрать это оказалось адским трудом.У пылесоса моментально забиваются все фильтры, он начинает истошно выть, чудом не сгорел, а веником-щёткой вообще невозможно, они невесомые и разлетаются, к тому же моментально электризуются и прилипают к любой поверхности. А потом без малого год то здесь, то там по квартире эти шарики да проскакивали, хотя казалось бы, вот, ну всё, ну наконец-то всё.
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2k
max 4 часа назад
Первая зима.
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5k
Ухалус Посовиномус 5 часов назад
Тут главное, чтобы коты не нажрались этого всего. Иначе будет некогда...
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7k
Евгений Д 5 часов назад
Вряд ли это был пуфик.
Судя по наполнителю это была антистресс игрушка, и у них дерьмовая оболочка.
А в пуфики такие шарики не засовывают.
Но правда теперь затрахается квартиру от них убирать, они электролизуются и прилипают
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