Коты и пуфик — опасное сочетание

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Девушка, которая живет с двумя озорными котиками, решила купить пуфик. Но, увы, долго он целым не простоял. Итог оказался весьма предсказуемым.
Ну хоть кошаки счастливы.
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Судя по наполнителю это была антистресс игрушка, и у них дерьмовая оболочка.
А в пуфики такие шарики не засовывают.
Но правда теперь затрахается квартиру от них убирать, они электролизуются и прилипают
Да просто большую "банку", как промежуточный фильтр.