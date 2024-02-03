Игривый пёс с горящей петардой устроил панику во дворе

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Один из четвероногих питомцев породы золотистый ретривер схватил загоревшееся пиротехническое изделие и, пробежав несколько десятков метров, не выпускал его из пасти, чем напугал участников семейного торжества.
Со слов одного из членов семейства, в результате забега никто, включая четвероногого пиромана не пострадал.
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