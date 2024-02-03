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Игривый пёс с горящей петардой устроил панику во дворе

Игривый пёс с горящей петардой устроил панику во дворе

Автор:
03 февраля 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   КИтай   Юмор   животные   забавно   паника   пес   петарда   собака   
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Один из четвероногих питомцев породы золотистый ретривер схватил загоревшееся пиротехническое изделие и, пробежав несколько десятков метров, не выпускал его из пасти, чем напугал участников семейного торжества.

Со слов одного из членов семейства, в результате забега никто, включая четвероногого пиромана не пострадал.

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Метки: Видео   КИтай   Юмор   животные   забавно   паника   пес   петарда   собака   
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2  комментария
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28k
Matrosskin 2 часа назад
Не смотрели они советскую классику....
Ссылка www.youtube.com
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24k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Собака-пироманьяка!
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