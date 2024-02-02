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Съездил я на эту вашу зимнюю рыбалку

Съездил я на эту вашу зимнюю рыбалку

Автор:
02 февраля 2024 08:08
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Прикол   Юмор   забавно   зимняя рыбалка   рвбалка   
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Многие люди считают рыбалку (особенно зимнюю) крайне скучным занятием. Сидишь сутки напролет на морозе и просто ждешь пока что-нибудь клюнет. А выпить, закусить, пообщаться с друзьями на природе можно и в куда более комфортных условиях.

Это видео - ответ всем критикам и циникам. Зимняя рыбалка может быть очень даже эпичной.


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Метки: Видео   Прикол   Юмор   забавно   зимняя рыбалка   рвбалка   
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407
Homefighter 56 минут назад
Нормально!
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3k
Ежик 8 минут назад
Нормаааально!)
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