Бабушка отрывается на концерте любимой группы

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Существуют люди, которые стесняются пойти на концерт любимой группы из-за своего возраста. Им определенно стоит посмотреть видео, на котором бабушка хорошо проводит время на рок-концерте.
В видео играет песня Sound Of Madness группы Shinedown.
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