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Бабушка отрывается на концерте любимой группы

Бабушка отрывается на концерте любимой группы

Автор:
23 января 2024 10:27
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Концерт   Музыка   бабушка   интересно   рок-концерт   
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Существуют люди, которые стесняются пойти на концерт любимой группы из-за своего возраста. Им определенно стоит посмотреть видео, на котором бабушка хорошо проводит время на рок-концерте.

В видео играет песня Sound Of Madness группы Shinedown.

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Метки: Видео   Концерт   Музыка   бабушка   интересно   рок-концерт   
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62k
pynh 2 часа назад
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2k
Maxim Полчаса назад
Некоторые рок-группы - ненамного младше этой бабушки. Например, Скорпам - 59 лет. Так что не так уж удивительно, вполне возможно что она пришла на концерт группы из её молодости :-)
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3k
Deniss 59 минут назад
бабка -Огонь !
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3k
xbrat 2 часа назад
Можно только позавидовать ее энергии в таком возрасте)) Круть!
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