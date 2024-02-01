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«Человек, погладь меня»: выпрашивающий почесушки пингвин умилит любого

«Человек, погладь меня»: выпрашивающий почесушки пингвин умилит любого

Автор:
01 февраля 2024 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   ласка   милота   пингвин   почесушки   
1786
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Все животные любят ласку, и пингвины не исключение. В дикой природе эти очаровательные птички в черно-белых фраках не контактируют с людьми, но в зоопарках они с радостью подходят к работникам, чтобы получить немного ласки.

Яркий пример — пингвин из этого видео, который заметил сотрудника зоопарка и поспешил к нему за порцией ласки. Человек с удовольствием пообщался с маленьким пернатым другом, а потом продолжил работу. Ну разве не милота?

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Метки: Видео   животные   ласка   милота   пингвин   почесушки   
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5  комментариев
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26k
Илларион Забродов 46 минут назад
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Legat 11 минут назад
Всегда приятно, когда чешут там.... куда сам не можешь дотянуться
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53k
Прораб 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
А пузико почесать!?
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31
wikip 44 минуты назад
Мандражист
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