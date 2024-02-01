«Человек, погладь меня»: выпрашивающий почесушки пингвин умилит любого

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Все животные любят ласку, и пингвины не исключение. В дикой природе эти очаровательные птички в черно-белых фраках не контактируют с людьми, но в зоопарках они с радостью подходят к работникам, чтобы получить немного ласки.
Яркий пример — пингвин из этого видео, который заметил сотрудника зоопарка и поспешил к нему за порцией ласки. Человек с удовольствием пообщался с маленьким пернатым другом, а потом продолжил работу. Ну разве не милота?
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