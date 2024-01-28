«Я тоже хочу!»: ослик потребовал обнимашек от человека

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Нет на свете животных, которым была бы чужда ласка и забота. С хвостиком или без, от маленьких пушистиков до больших — всем нравиться почесывания за ушком. Очаровательный ослик из ролика тому подтверждение.
Он заметил, что его хозяин гладит песика, и решил тоже во что бы то ни стало получить свою порцию ласки. Ослик подошел к человеку, мягко намекнул ему на обнимашки и упал прямо на него. И план пушистика сработал. Владелец подарил ему заслуженные объятия и приятные почесывания за ушком.
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