«Я тоже хочу!»: ослик потребовал обнимашек от человека

Он заметил, что его хозяин гладит песика, и решил тоже во что бы то ни стало получить свою порцию ласки. Ослик подошел к человеку, мягко намекнул ему на обнимашки и упал прямо на него. И план пушистика сработал. Владелец подарил ему заслуженные объятия и приятные почесывания за ушком.