Пора кушать⁠⁠: выдра ест корм лапками

86
1
1
Девушка запечатлела на видео свою выдру, предпочитающую есть лапками. Животное берёт корм из миски небольшими порция и с наслаждением уплетает его.
Лёгкий перекус
Словно ест попкорн из ведра в кинотеатре!
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Проворная утка объедает кошку
- Котёнок-скалолаз спешит к вкусняшкам
- Необычные и забавные фигурки животных из овощей
- Снежные барсы засыпают в обнимку
- Умиротворяющий отдых на берегу водоёма
Новости партнёров
реклама
Свежо. Запишу, чтобы не забыть.