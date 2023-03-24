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Пора кушать⁠⁠: выдра ест корм лапками

Пора кушать⁠⁠: выдра ест корм лапками

Автор:
24 марта 2023 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Еда   выдра   животные   интересно   корм   милота   
86
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Девушка запечатлела на видео свою выдру, предпочитающую есть лапками. Животное берёт корм из миски небольшими порция и с наслаждением уплетает его.

Лёгкий перекус

Словно ест попкорн из ведра в кинотеатре!

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Метки: Еда   выдра   животные   интересно   корм   милота   
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3  комментария
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5k
Горожанин 44 минуты назад
"Девушка запечатлела свою выдру"...

Свежо. Запишу, чтобы не забыть.
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33k
Fat Lynx 7 минут назад
А можно еще фото ее выдры? Друг спрашивает...

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19k
alexis 9 минут назад
А как она ещё должна есть? Все выдры делают это.
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