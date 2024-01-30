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Крошечный крабик создал себе аттракцион в пределах аквариума

Крошечный крабик создал себе аттракцион в пределах аквариума

Автор:
30 января 2024 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   аквариум   аттракцион   аэратор   крабик   милота   
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Возможно впервые у него это получилось случайно, но крабик быстро понял, что это достаточно веселое мероприятие и стал постоянным посетителем столь увлекательного аттракциона.

Он использовал аэратор в качестве аттракциона, снова и снова поднимаясь по пузырькам вверх и спускаясь на дно.

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Метки: Видео   аквариум   аттракцион   аэратор   крабик   милота   
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3  комментария
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7k
Бу 47 минут назад
вот и думай теперь что у них "нет мозгов"
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2k
Daggers D. 14 минут назад
мне бы сейчас в пузыриках кататься, а не вот это вот всё...
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10k
Алексей 58 минут назад
Джакузь сделал
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