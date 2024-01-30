Крошечный крабик создал себе аттракцион в пределах аквариума

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Возможно впервые у него это получилось случайно, но крабик быстро понял, что это достаточно веселое мероприятие и стал постоянным посетителем столь увлекательного аттракциона.
Он использовал аэратор в качестве аттракциона, снова и снова поднимаясь по пузырькам вверх и спускаясь на дно.
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