Виртуальная охота на жуков

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Люди ломают голову над тем, как развлечь своего кота уже наравне с тем, как развлечь своего ребенка. И на что только не идут хозяева в попытке занять своего неугомонного пушистого.
На этом видео хозяйка показала, чем она решила порадовать своего шерстяного балбеса. Она купила проектор и запустила на нем известную игру, на которой бегают жучки. Затем направила проектор на застеленную кровать, а дальше занять котика было уже делом времени.
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