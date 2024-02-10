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Сообщество Без кота и жизнь не та 1995 постов • 502 подписчика подписаться
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Виртуальная охота на жуков

Виртуальная охота на жуков

Автор:
10 февраля 2024 10:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   жуки   забавно   игры для ушистиков   котик   охота   
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Люди ломают голову над тем, как развлечь своего кота уже наравне с тем, как развлечь своего ребенка. И на что только не идут хозяева в попытке занять своего неугомонного пушистого.


На этом видео хозяйка показала, чем она решила порадовать своего шерстяного балбеса. Она купила проектор и запустила на нем известную игру, на которой бегают жучки. Затем направила проектор на застеленную кровать, а дальше занять котика было уже делом времени.


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Метки: Видео   животные   жуки   забавно   игры для ушистиков   котик   охота   
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6  комментариев
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78k
Viktor 3 часа назад
Я своим такую игрушку купил - довольны как слоны и не надоедает, надоедают они, по квартире носиться! И совсем недорого.

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38k
АнтонПолднев 3 часа назад
Кругом обман...
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